AgentLayer – hinta (AGENT)

1AGENT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00099535
$0.00099535$0.00099535
+5.90%1D
Reaaliaikainen AgentLayer (AGENT) -hintakaavio
AgentLayer (AGENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00103613
$ 0.00103613$ 0.00103613
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103613
$ 0.00103613$ 0.00103613

$ 0.095682
$ 0.095682$ 0.095682

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+5.93%

-35.58%

-35.58%

AgentLayer (AGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00103613 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.095682, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGENT on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +5.93% 24 tunnin aikana ja -35.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AgentLayer (AGENT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 512.07K
$ 512.07K$ 512.07K

--
----

$ 990.23K
$ 990.23K$ 990.23K

516.09M
516.09M 516.09M

998,003,801.5879147
998,003,801.5879147 998,003,801.5879147

AgentLayer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 512.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 516.09M ja sen kokonaistarjonta on 998003801.5879147. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 990.23K.

AgentLayer (AGENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AgentLayer – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AgentLayer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AgentLayer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AgentLayer – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.93%
30 päivää$ 0-38.12%
60 päivää$ 0-55.41%
90 päivää$ 0--

Mikä on AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

AgentLayer (AGENT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AgentLayer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AgentLayer (AGENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AgentLayer (AGENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AgentLayer-rahakkeelle.

Tarkista AgentLayer-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGENT paikallisiin valuuttoihin

AgentLayer (AGENT) -rahakkeen tokenomiikka

AgentLayer (AGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AgentLayer (AGENT)”

Paljonko AgentLayer (AGENT) on arvoltaan tänään?
AGENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGENT-USD-parin nykyinen hinta?
AGENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AgentLayer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGENT markkina-arvo on $ 512.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 516.09M USD.
Mikä oli AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGENT saavutti ATH-hinnaksi 0.095682 USD.
Mikä oli AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AGENT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGENT tänä vuonna korkeammalle?
AGENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
