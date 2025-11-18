Yield Protocol (YIELD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Yield Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon YIELD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta YIELD-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Yield Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Yield Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Yield Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000502 vuonna 2025. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Yield Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000527 vuonna 2026. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YIELD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000553 10.25% kasvuvauhdilla. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YIELD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000581 15.76% kasvuvauhdilla. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YIELD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000610 ja kasvuvauhti 21.55%. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YIELD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000640 ja kasvuvauhti 27.63%. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Yield Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001043. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Yield Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001700. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000502 0.00%

2026 $ 0.000527 5.00%

2027 $ 0.000553 10.25%

2028 $ 0.000581 15.76%

2029 $ 0.000610 21.55%

2030 $ 0.000640 27.63%

2031 $ 0.000672 34.01%

2032 $ 0.000706 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000741 47.75%

2034 $ 0.000778 55.13%

2035 $ 0.000817 62.89%

2036 $ 0.000858 71.03%

2037 $ 0.000901 79.59%

2038 $ 0.000946 88.56%

2039 $ 0.000993 97.99%

2040 $ 0.001043 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Yield Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000502 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000502 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000502 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000504 0.41% Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste tänään YIELD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000502 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) YIELD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000502 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste YIELD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000502 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Yield Protocol (YIELD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin YIELD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000504 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Yield Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Kierrossa oleva tarjonta 71.45M 71.45M 71.45M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- YIELD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi YIELD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 71.45M ja sen markkina-arvo on $ 35.87K. Näytä YIELD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Yield Protocol-hinta Viimeisimpien Yield Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Yield Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000502USD. Yield Protocol-rahakkeiden (YIELD) kierrossa oleva tarjonta on 71.45M YIELD , jolloin sen markkina-arvo on $35,868 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää -11.26% $ -0.000056 $ 0.000601 $ 0.000239

30 päivää -14.35% $ -0.000072 $ 0.000601 $ 0.000239 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Yield Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Yield Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000601 ja alimmillaan $0.000239 . Sen hinta on muuttunut -11.26% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee YIELD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Yield Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -14.35% , joka heijastaa noin $-0.000072 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että YIELD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Yield Protocol (YIELD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Yield Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia YIELD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Yield Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee YIELD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Yield Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee YIELD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi YIELD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Yield Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi YIELD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

YIELD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako YIELD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan YIELD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on YIELD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Yield Protocol (YIELD) -hintaennustetyökalun mukaan YIELD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi YIELD maksaa vuonna 2026? 1 Yield Protocol (YIELD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YIELD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta YIELD-rahakkeille vuonna 2027? Yield Protocol (YIELD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YIELD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on YIELD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Yield Protocol (YIELD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on YIELD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Yield Protocol (YIELD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi YIELD maksaa vuonna 2030? 1 Yield Protocol (YIELD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YIELD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on YIELD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Yield Protocol (YIELD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YIELD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt