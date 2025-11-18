Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAKEAI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Wakehacker by Virtuals-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Wakehacker by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wakehacker by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000297 vuonna 2025.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wakehacker by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000312 vuonna 2026.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAKEAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000327 10.25% kasvuvauhdilla.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAKEAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000344 15.76% kasvuvauhdilla.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAKEAI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000361 ja kasvuvauhti 21.55%.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAKEAI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000379 ja kasvuvauhti 27.63%.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000618.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001007.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.000297
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000312
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000327
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000344
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000361
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000379
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000398
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000418
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.000439
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000461
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000484
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000508
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000534
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000560
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000588
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000618
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Wakehacker by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.000297
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.000297
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.000297
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.000298
    0.41%
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste tänään

WAKEAI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000297. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAKEAI-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000297. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAKEAI-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000297. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAKEAI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000298. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 193.41K
$ 193.41K$ 193.41K

650.00M
650.00M 650.00M

--
----

--

WAKEAI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi WAKEAI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 650.00M ja sen markkina-arvo on $ 193.41K.

Historiallinen Wakehacker by Virtuals-hinta

Viimeisimpien Wakehacker by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000297USD. Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden (WAKEAI) kierrossa oleva tarjonta on 650.00M WAKEAI, jolloin sen markkina-arvo on $193,405.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -6.47%
    $ 0
    $ 0.000321
    $ 0.000297
  • 7 päivää
    -24.69%
    $ -0.000073
    $ 0.000417
    $ 0.000266
  • 30 päivää
    14.12%
    $ 0.000042
    $ 0.000417
    $ 0.000266
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa -6.47% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000417 ja alimmillaan $0.000266. Sen hinta on muuttunut -24.69%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAKEAI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 14.12%, joka heijastaa noin $0.000042 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAKEAI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAKEAI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wakehacker by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAKEAI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAKEAI-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAKEAI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wakehacker by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAKEAI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAKEAI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako WAKEAI-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan WAKEAI saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on WAKEAI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -hintaennustetyökalun mukaan WAKEAI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi WAKEAI maksaa vuonna 2026?
1 Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAKEAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta WAKEAI-rahakkeille vuonna 2027?
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAKEAI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on WAKEAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on WAKEAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi WAKEAI maksaa vuonna 2030?
1 Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAKEAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on WAKEAI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAKEAI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.