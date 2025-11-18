STAX Token (STAX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi STAX Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste STAX Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella STAX Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006455 vuonna 2025. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella STAX Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.006778 vuonna 2026. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan STAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.007116 10.25% kasvuvauhdilla. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan STAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.007472 15.76% kasvuvauhdilla. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti STAX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.007846 ja kasvuvauhti 21.55%. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti STAX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.008238 ja kasvuvauhti 27.63%. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 STAX Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.013420. STAX Token (STAX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 STAX Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.021859. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.006455 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.006481 0.41% STAX Token (STAX) -hintaennuste tänään STAX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.006455 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. STAX Token (STAX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) STAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006456 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. STAX Token (STAX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste STAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.006461 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. STAX Token (STAX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin STAX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.006481 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

STAX Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta Markkina-arvo $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B STAX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 6.46M.

Historiallinen STAX Token-hinta Viimeisimpien STAX Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan STAX Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.006455USD. STAX Token-rahakkeiden (STAX) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B STAX , jolloin sen markkina-arvo on $6,464,589 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -7.84% $ -0.000549 $ 0.007006 $ 0.005635

7 päivää -10.70% $ -0.000690 $ 0.012843 $ 0.005944

30 päivää -49.69% $ -0.003207 $ 0.012843 $ 0.005944 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana STAX Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000549 , mikä kuvastaa -7.84% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana STAX Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.012843 ja alimmillaan $0.005944 . Sen hinta on muuttunut -10.70% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee STAX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana STAX Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -49.69% , joka heijastaa noin $-0.003207 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että STAX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka STAX Token (STAX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? STAX Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia STAX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa STAX Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee STAX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa STAX Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee STAX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi STAX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä STAX Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi STAX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

STAX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

