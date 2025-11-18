Sharp Token (SHARP) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Sharp Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Sharp Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Sharp Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005650 vuonna 2025. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Sharp Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005933 vuonna 2026. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SHARP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.006230 10.25% kasvuvauhdilla. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SHARP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.006541 15.76% kasvuvauhdilla. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SHARP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006868 ja kasvuvauhti 21.55%. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SHARP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.007212 ja kasvuvauhti 27.63%. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Sharp Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011747. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Sharp Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.019135. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.005650 0.00%

2026 $ 0.005933 5.00%

2027 $ 0.006230 10.25%

2028 $ 0.006541 15.76%

2029 $ 0.006868 21.55%

2030 $ 0.007212 27.63%

2031 $ 0.007572 34.01%

2032 $ 0.007951 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.008348 47.75%

2034 $ 0.008766 55.13%

2035 $ 0.009204 62.89%

2036 $ 0.009664 71.03%

2037 $ 0.010148 79.59%

2038 $ 0.010655 88.56%

2039 $ 0.011188 97.99%

2040 $ 0.011747 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Sharp Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.005650 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.005651 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.005656 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.005674 0.41% Sharp Token (SHARP) -hintaennuste tänään SHARP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.005650 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SHARP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.005651 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SHARP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.005656 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Sharp Token (SHARP) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SHARP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.005674 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Sharp Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta Hintamuutos (24 h) Markkina-arvo $ 16.80M Kierrossa oleva tarjonta 2.98B Volyymi (24 h) SHARP-rahakkeiden viimeisin hinta on. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%. Lisäksi SHARP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 2.98B ja sen markkina-arvo on $ 16.80M.

Historiallinen Sharp Token-hinta Viimeisimpien Sharp Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Sharp Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.005650USD. Sharp Token-rahakkeiden (SHARP) kierrossa oleva tarjonta on 2.98B SHARP , jolloin sen markkina-arvo on $16,803,261 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -7.46% $ -0.000455 $ 0.006156 $ 0.005642

7 päivää -4.90% $ -0.000276 $ 0.008994 $ 0.003263

30 päivää -36.79% $ -0.002079 $ 0.008994 $ 0.003263 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Sharp Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000455 , mikä kuvastaa -7.46% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Sharp Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.008994 ja alimmillaan $0.003263 . Sen hinta on muuttunut -4.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SHARP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Sharp Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -36.79% , joka heijastaa noin $-0.002079 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SHARP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Sharp Token (SHARP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Sharp Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SHARP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Sharp Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SHARP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Sharp Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SHARP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SHARP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Sharp Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SHARP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SHARP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

