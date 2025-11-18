MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / iAero Protocol LIQ (LIQ) /

iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LIQ kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta LIQ-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste iAero Protocol LIQ-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella iAero Protocol LIQ saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.098428 vuonna 2025. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella iAero Protocol LIQ saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.103349 vuonna 2026. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQ-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.108516 10.25% kasvuvauhdilla. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LIQ-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.113942 15.76% kasvuvauhdilla. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQ-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.119639 ja kasvuvauhti 21.55%. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LIQ-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.125621 ja kasvuvauhti 27.63%. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.204624. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.333312. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.098428 0.00%

2026 $ 0.103349 5.00%

2027 $ 0.108516 10.25%

2028 $ 0.113942 15.76%

2029 $ 0.119639 21.55%

2030 $ 0.125621 27.63%

2031 $ 0.131902 34.01%

2032 $ 0.138498 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.145422 47.75%

2034 $ 0.152694 55.13%

2035 $ 0.160328 62.89%

2036 $ 0.168345 71.03%

2037 $ 0.176762 79.59%

2038 $ 0.185600 88.56%

2039 $ 0.194880 97.99%

2040 $ 0.204624 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin iAero Protocol LIQ-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.098428 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.098441 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.098522 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.098832 0.41% iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste tänään LIQ-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.098428 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LIQ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.098441 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LIQ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.098522 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LIQ-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.098832 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

iAero Protocol LIQ-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kierrossa oleva tarjonta 13.36M 13.36M 13.36M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- LIQ-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi LIQ-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 13.36M ja sen markkina-arvo on $ 1.32M. Näytä LIQ-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen iAero Protocol LIQ-hinta Viimeisimpien iAero Protocol LIQ-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan iAero Protocol LIQ-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.098428USD. iAero Protocol LIQ-rahakkeiden (LIQ) kierrossa oleva tarjonta on 13.36M LIQ , jolloin sen markkina-arvo on $1,315,070 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ 0.112590 $ 0.112590

30 päivää -9.66% $ -0.009509 $ 0.112590 $ 0.112590 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.112590 ja alimmillaan $0.112590 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LIQ-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinta on muuttunut -9.66% , joka heijastaa noin $-0.009509 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LIQ-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LIQ-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa iAero Protocol LIQ-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LIQ-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa iAero Protocol LIQ-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LIQ-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LIQ-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä iAero Protocol LIQ-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LIQ-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LIQ-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LIQ-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LIQ saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LIQ-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? iAero Protocol LIQ (LIQ) -hintaennustetyökalun mukaan LIQ-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LIQ maksaa vuonna 2026? 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LIQ-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LIQ-rahakkeille vuonna 2027? iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LIQ-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LIQ-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan iAero Protocol LIQ (LIQ) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LIQ-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan iAero Protocol LIQ (LIQ) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LIQ maksaa vuonna 2030? 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LIQ-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LIQ-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? iAero Protocol LIQ (LIQ) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LIQ-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt