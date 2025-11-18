Evolve PRO (EVOP) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Evolve PRO-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Evolve PRO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Evolve PRO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.036266 vuonna 2025. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Evolve PRO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.038079 vuonna 2026. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan EVOP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.039983 10.25% kasvuvauhdilla. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan EVOP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.041983 15.76% kasvuvauhdilla. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti EVOP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.044082 ja kasvuvauhti 21.55%. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti EVOP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.046286 ja kasvuvauhti 27.63%. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Evolve PRO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.075395. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Evolve PRO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.122811. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.036266 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.036415 0.41% Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste tänään EVOP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.036266 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) EVOP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.036271 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste EVOP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.036301 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Evolve PRO (EVOP) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin EVOP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.036415 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Evolve PRO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kierrossa oleva tarjonta 50.00M 50.00M 50.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- EVOP-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi EVOP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 50.00M ja sen markkina-arvo on $ 1.81M. Näytä EVOP-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Evolve PRO-hinta Viimeisimpien Evolve PRO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Evolve PRO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.036266USD. Evolve PRO-rahakkeiden (EVOP) kierrossa oleva tarjonta on 50.00M EVOP , jolloin sen markkina-arvo on $1,813,333 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.43% $ 0.000156 $ 0.036897 $ 0.035896

7 päivää -6.47% $ -0.002349 $ 0.188136 $ 0.036014

30 päivää -15.61% $ -0.005662 $ 0.188136 $ 0.036014 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Evolve PRO-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000156 , mikä kuvastaa 0.43% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Evolve PRO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.188136 ja alimmillaan $0.036014 . Sen hinta on muuttunut -6.47% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee EVOP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Evolve PRO-rahakkeiden hinta on muuttunut -15.61% , joka heijastaa noin $-0.005662 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että EVOP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Evolve PRO (EVOP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Evolve PRO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia EVOP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Evolve PRO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee EVOP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Evolve PRO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee EVOP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi EVOP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Evolve PRO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi EVOP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

EVOP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako EVOP-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan EVOP saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on EVOP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Evolve PRO (EVOP) -hintaennustetyökalun mukaan EVOP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi EVOP maksaa vuonna 2026? 1 Evolve PRO (EVOP) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan EVOP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta EVOP-rahakkeille vuonna 2027? Evolve PRO (EVOP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 EVOP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on EVOP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Evolve PRO (EVOP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on EVOP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Evolve PRO (EVOP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi EVOP maksaa vuonna 2030? 1 Evolve PRO (EVOP) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan EVOP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on EVOP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Evolve PRO (EVOP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 EVOP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.