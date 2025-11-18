MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Decentral Mining Protocol (DMP) /

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. Decentral Mining Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Decentral Mining Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000015 vuonna 2025. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Decentral Mining Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000015 vuonna 2026. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DMP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000016 10.25% kasvuvauhdilla. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DMP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000017 15.76% kasvuvauhdilla. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DMP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000018 ja kasvuvauhti 21.55%. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DMP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000019 ja kasvuvauhti 27.63%. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000031. Decentral Mining Protocol (DMP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000050.

Decentral Mining Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- DMP-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi DMP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 15.06K. Näytä DMP-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Decentral Mining Protocol-hinta Viimeisimpien Decentral Mining Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Decentral Mining Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000015USD. Decentral Mining Protocol-rahakkeiden (DMP) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B DMP , jolloin sen markkina-arvo on $15,060.29 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ 0.000017 $ 0.000017

30 päivää -23.52% $ -0.000003 $ 0.000017 $ 0.000017 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000017 ja alimmillaan $0.000017 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DMP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -23.52% , joka heijastaa noin $-0.000003 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DMP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Decentral Mining Protocol (DMP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DMP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Decentral Mining Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DMP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Decentral Mining Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DMP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DMP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Decentral Mining Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DMP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DMP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

