AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki AI Dev Agent-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AIDEV kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

AI Dev Agent-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella AI Dev Agent saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001166 vuonna 2025. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella AI Dev Agent saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001224 vuonna 2026. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AIDEV-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001285 10.25% kasvuvauhdilla. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AIDEV-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001350 15.76% kasvuvauhdilla. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIDEV-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001417 ja kasvuvauhti 21.55%. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIDEV-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.001488 ja kasvuvauhti 27.63%. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 AI Dev Agent-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002424. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 AI Dev Agent-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003949. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001166 0.00%

2026 $ 0.001224 5.00%

2027 $ 0.001285 10.25%

2028 $ 0.001350 15.76%

2029 $ 0.001417 21.55%

2030 $ 0.001488 27.63%

2031 $ 0.001563 34.01%

2032 $ 0.001641 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.001723 47.75%

2034 $ 0.001809 55.13%

2035 $ 0.001899 62.89%

2036 $ 0.001994 71.03%

2037 $ 0.002094 79.59%

2038 $ 0.002199 88.56%

2039 $ 0.002309 97.99%

2040 $ 0.002424 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin AI Dev Agent-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001166 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001166 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001167 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001171 0.41% AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste tänään AIDEV-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001166 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AIDEV-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001166 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AIDEV-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001167 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AIDEV-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001171 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

AI Dev Agent-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 90.60K$ 90.60K $ 90.60K Kierrossa oleva tarjonta 77.68M 77.68M 77.68M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- AIDEV-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi AIDEV-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 77.68M ja sen markkina-arvo on $ 90.60K. Näytä AIDEV-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen AI Dev Agent-hinta Viimeisimpien AI Dev Agent-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan AI Dev Agent-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001166USD. AI Dev Agent-rahakkeiden (AIDEV) kierrossa oleva tarjonta on 77.68M AIDEV , jolloin sen markkina-arvo on $90,603 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.92% $ 0 $ 0.001214 $ 0.001166

7 päivää 4.99% $ 0.000058 $ 0.001452 $ 0.001110

30 päivää -19.68% $ -0.000229 $ 0.001452 $ 0.001110 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana AI Dev Agent-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -3.92% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana AI Dev Agent-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.001452 ja alimmillaan $0.001110 . Sen hinta on muuttunut 4.99% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AIDEV-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana AI Dev Agent-rahakkeiden hinta on muuttunut -19.68% , joka heijastaa noin $-0.000229 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AIDEV-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? AI Dev Agent-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AIDEV-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa AI Dev Agent-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AIDEV-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa AI Dev Agent-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AIDEV-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AIDEV-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä AI Dev Agent-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AIDEV-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AIDEV-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako AIDEV-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan AIDEV saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on AIDEV-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? AI Dev Agent (AIDEV) -hintaennustetyökalun mukaan AIDEV-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi AIDEV maksaa vuonna 2026? 1 AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIDEV-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta AIDEV-rahakkeille vuonna 2027? AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIDEV-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on AIDEV-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan AI Dev Agent (AIDEV) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on AIDEV-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan AI Dev Agent (AIDEV) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi AIDEV maksaa vuonna 2030? 1 AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIDEV-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on AIDEV-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIDEV-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt