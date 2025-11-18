Aeonix Network (ONIX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Aeonix Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ONIX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Aeonix Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Aeonix Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Aeonix Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.146075 vuonna 2025. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Aeonix Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.153378 vuonna 2026. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ONIX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.161047 10.25% kasvuvauhdilla. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ONIX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.169100 15.76% kasvuvauhdilla. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ONIX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.177555 ja kasvuvauhti 21.55%. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ONIX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.186432 ja kasvuvauhti 27.63%. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Aeonix Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.303679. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Aeonix Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.494661. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.146075 0.00%

2026 $ 0.153378 5.00%

2027 $ 0.161047 10.25%

2028 $ 0.169100 15.76%

2029 $ 0.177555 21.55%

2030 $ 0.186432 27.63%

2031 $ 0.195754 34.01%

2032 $ 0.205542 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.215819 47.75%

2034 $ 0.226610 55.13%

2035 $ 0.237940 62.89%

2036 $ 0.249837 71.03%

2037 $ 0.262329 79.59%

2038 $ 0.275446 88.56%

2039 $ 0.289218 97.99%

2040 $ 0.303679 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Aeonix Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.146075 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.146095 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.146215 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.146675 0.41% Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste tänään ONIX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.146075 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ONIX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.146095 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ONIX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.146215 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Aeonix Network (ONIX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ONIX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.146675 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Aeonix Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Kierrossa oleva tarjonta 13.94M 13.94M 13.94M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ONIX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ONIX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 13.94M ja sen markkina-arvo on $ 2.04M. Näytä ONIX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Aeonix Network-hinta Viimeisimpien Aeonix Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Aeonix Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.146075USD. Aeonix Network-rahakkeiden (ONIX) kierrossa oleva tarjonta on 13.94M ONIX , jolloin sen markkina-arvo on $2,036,733 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.34% $ -0.000510 $ 0.146853 $ 0.143998

7 päivää -16.71% $ -0.024418 $ 0.186811 $ 0.145099

30 päivää -19.68% $ -0.028755 $ 0.186811 $ 0.145099 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Aeonix Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000510 , mikä kuvastaa -0.34% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Aeonix Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.186811 ja alimmillaan $0.145099 . Sen hinta on muuttunut -16.71% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ONIX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Aeonix Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -19.68% , joka heijastaa noin $-0.028755 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ONIX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Aeonix Network (ONIX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Aeonix Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ONIX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Aeonix Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ONIX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Aeonix Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ONIX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ONIX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Aeonix Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ONIX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ONIX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

