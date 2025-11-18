Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Pumpfun Pepe-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PFP kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Pumpfun Pepe-hintaennuste
$0.001368
-4.06%
USD
Todellinen
Ennuste
Pumpfun Pepe-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Pumpfun Pepe saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001368 vuonna 2025.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Pumpfun Pepe saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001436 vuonna 2026.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PFP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001508 10.25% kasvuvauhdilla.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan PFP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001583 15.76% kasvuvauhdilla.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PFP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.001662 ja kasvuvauhti 21.55%.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PFP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.001745 ja kasvuvauhti 27.63%.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.002843.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.004632.

Lyhyen aikavälin Pumpfun Pepe-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.001368
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.001368
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.001369
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.001373
    0.41%
Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste tänään

PFP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001368. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PFP-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.001368. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PFP-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.001369. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PFP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001373. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Pumpfun Pepe-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.001368
-4.06%

--
----

--
----

$ 55.62K
--

PFP-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.001368. Sen 24 tunnin muutos on -4.06%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 55.62K.
Lisäksi PFP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa PFP-rahakkeita? Voit nyt ostaa PFP-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Pumpfun Pepe-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan PFP-rahakkeita nyt

Historiallinen Pumpfun Pepe-hinta

Viimeisimpien Pumpfun Pepe-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Pumpfun Pepe-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001368USD. Pumpfun Pepe-rahakkeiden (PFP) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 PFP, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.14%
    $ 0.000162
    $ 0.001544
    $ 0.001073
  • 7 päivää
    -0.27%
    $ -0.000521
    $ 0.002255
    $ 0.001073
  • 30 päivää
    -0.22%
    $ -0.000387
    $ 0.004516
    $ 0.0009
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000162, mikä kuvastaa 0.14% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.002255 ja alimmillaan $0.001073. Sen hinta on muuttunut -0.27%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee PFP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.22%, joka heijastaa noin $-0.000387 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PFP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Pumpfun Pepe-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko PFP-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Pumpfun Pepe-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PFP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Pumpfun Pepe-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PFP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Pumpfun Pepe-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PFP-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi PFP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Pumpfun Pepe-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PFP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PFP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako PFP-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan PFP saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on PFP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Pumpfun Pepe (PFP) -hintaennustetyökalun mukaan PFP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi PFP maksaa vuonna 2026?
1 Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeen hinta tänään on $0.001368. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PFP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta PFP-rahakkeille vuonna 2027?
Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PFP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on PFP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Pumpfun Pepe (PFP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on PFP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Pumpfun Pepe (PFP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi PFP maksaa vuonna 2030?
1 Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeen hinta tänään on $0.001368. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PFP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on PFP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Pumpfun Pepe (PFP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PFP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.