قیمت لحظه‌ ای ynUSD Max امروز برابر است با 1.026 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YNUSDX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YNUSDX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو ynUSD Max

قیمت ynUSD Max (YNUSDX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YNUSDX به USD:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ynUSD Max (YNUSDX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:05:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ynUSD Max (YNUSDX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

-0.00%

+0.51%

+0.51%

قیمت لحظه‌ ای ynUSD Max (YNUSDX) برابر است با $1.026. در 24 ساعت گذشته، YNUSDX در بازه قیمتی حداقل $ 1.023 تا حداکثر $ 1.027 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YNUSDX برابر با $ 1.027 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.997125 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YNUSDX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته +0.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

ارزش بازار فعلی ynUSD Max برابر است با $ 89.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YNUSDX برابر است با 87.42K، و عرضه کل آن 87421.65687268265 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.65K است.

تاریخچه قیمت ynUSD Max (YNUSDX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ynUSD Max به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ynUSD Max به USD به میزان $ +0.0135474066 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ynUSD Max به USD به میزان $ +0.0268707348 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ynUSD Max به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.00%
30 روز$ +0.0135474066+1.32%
60 روز$ +0.0268707348+2.62%
90 روز$ 0--

ynUSD MaxYNUSDX چیست

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ynUSD Max (USD)

ارزش ynUSD Max (YNUSDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ynUSD Max (YNUSDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ynUSD Max را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ynUSD Max را بررسی کنید!

YNUSDX به ارزهای محلی

توکنومیکس ynUSD Max (YNUSDX)

درک، توکنومیکس ynUSD Max (YNUSDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YNUSDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ynUSD Max (YNUSDX)

امروز ynUSD Max (YNUSDX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YNUSDX به واحد USD برابر است با 1.026 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YNUSDX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YNUSDX نسبت به USD برابر است با $ 1.026. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ynUSD Max چقدر است؟
ارزش بازار YNUSDX برابر است با $ 89.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YNUSDX چقدر است؟
عرضه در گردش YNUSDX برابر است با 87.42K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YNUSDX چقدر بوده است؟
YNUSDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.027 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YNUSDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YNUSDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.997125 USD رسید.
حجم معاملات YNUSDX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YNUSDX برابر است با -- USD.
آیا YNUSDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YNUSDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YNUSDX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:05:21 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.