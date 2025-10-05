ynUSD MaxYNUSDX چیست

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol's modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

پیش‌ بینی قیمت ynUSD Max (USD)

ارزش ynUSD Max (YNUSDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ynUSD Max (YNUSDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ynUSD Max را بررسی کنید.

YNUSDX به ارزهای محلی

توکنومیکس ynUSD Max (YNUSDX)

درک، توکنومیکس ynUSD Max (YNUSDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YNUSDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ynUSD Max (YNUSDX) امروز ynUSD Max (YNUSDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YNUSDX به واحد USD برابر است با 1.026 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YNUSDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.026 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YNUSDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ynUSD Max چقدر است؟ ارزش بازار YNUSDX برابر است با $ 89.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YNUSDX چقدر است؟ عرضه در گردش YNUSDX برابر است با 87.42K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YNUSDX چقدر بوده است؟ YNUSDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.027 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YNUSDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YNUSDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.997125 USD رسید. حجم معاملات YNUSDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YNUSDX برابر است با -- USD . آیا YNUSDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YNUSDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YNUSDX مراجعه کنید.

