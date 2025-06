YieltraYLT چیست

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس Yieltra (YLT)

درک، توکنومیکس Yieltra (YLT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YLT بیشتر بدانید!