قیمت لحظه‌ ای Yield Optimizer EUR امروز برابر است با 1.18 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YOEUR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YOEUR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yield Optimizer EUR امروز برابر است با 1.18 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YOEUR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YOEUR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YOEUR

اطلاعات قیمت YOEUR

وایت‌ پیپر YOEUR

وب‌سایت رسمی YOEUR

توکنومیکس YOEUR

پیش‌بینی قیمت YOEUR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Yield Optimizer EUR

قیمت Yield Optimizer EUR (YOEUR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YOEUR به USD:

$1.18
$1.18$1.18
+0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yield Optimizer EUR (YOEUR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:30:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yield Optimizer EUR (YOEUR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-0.02%

+0.33%

+0.36%

+0.36%

قیمت لحظه‌ ای Yield Optimizer EUR (YOEUR) برابر است با $1.18. در 24 ساعت گذشته، YOEUR در بازه قیمتی حداقل $ 1.17 تا حداکثر $ 1.18 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YOEUR برابر با $ 1.19 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.15 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YOEUR در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته +0.33% و در 7 روز گذشته +0.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$ 101.23K
$ 101.23K$ 101.23K

--
----

$ 101.23K
$ 101.23K$ 101.23K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

ارزش بازار فعلی Yield Optimizer EUR برابر است با $ 101.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOEUR برابر است با 86.07K، و عرضه کل آن 86071.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.23K است.

تاریخچه قیمت Yield Optimizer EUR (YOEUR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yield Optimizer EUR به USD به میزان $ +0.00390821 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Optimizer EUR به USD به میزان $ +0.0014562380 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Optimizer EUR به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Optimizer EUR به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00390821+0.33%
30 روز$ +0.0014562380+0.12%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Yield Optimizer EURYOEUR چیست

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Yield Optimizer EUR (YOEUR)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Yield Optimizer EUR (USD)

ارزش Yield Optimizer EUR (YOEUR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yield Optimizer EUR (YOEUR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yield Optimizer EUR را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yield Optimizer EUR را بررسی کنید!

YOEUR به ارزهای محلی

توکنومیکس Yield Optimizer EUR (YOEUR)

درک، توکنومیکس Yield Optimizer EUR (YOEUR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YOEUR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yield Optimizer EUR (YOEUR)

امروز Yield Optimizer EUR (YOEUR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YOEUR به واحد USD برابر است با 1.18 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YOEUR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YOEUR نسبت به USD برابر است با $ 1.18. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yield Optimizer EUR چقدر است؟
ارزش بازار YOEUR برابر است با $ 101.23K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YOEUR چقدر است؟
عرضه در گردش YOEUR برابر است با 86.07K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YOEUR چقدر بوده است؟
YOEUR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YOEUR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YOEUR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.15 USD رسید.
حجم معاملات YOEUR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YOEUR برابر است با -- USD.
آیا YOEUR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YOEUR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YOEUR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:30:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yield Optimizer EUR (YOEUR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,810.23
$113,810.23$113,810.23

-1.00%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.09
$4,084.09$4,084.09

-2.12%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04800
$0.04800$0.04800

-13.83%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.87
$198.87$198.87

-0.61%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4838
$4.4838$4.4838

-13.54%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.09
$4,084.09$4,084.09

-2.12%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,810.23
$113,810.23$113,810.23

-1.00%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.87
$198.87$198.87

-0.61%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6170
$2.6170$2.6170

-1.66%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,127.24
$1,127.24$1,127.24

-1.43%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000003152
$0.0000000000000003152$0.0000000000000003152

+2,791.74%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1681
$0.1681$0.1681

+236.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04442
$0.04442$0.04442

+122.10%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000185
$0.0000000000185$0.0000000000185

+81.37%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03536
$0.03536$0.03536

+89.90%