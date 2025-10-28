XVGBASEXVGBASE چیست

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience. XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XVGBASE (XVGBASE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XVGBASE (USD)

ارزش XVGBASE (XVGBASE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XVGBASE (XVGBASE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XVGBASE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XVGBASE را بررسی کنید!

XVGBASE به ارزهای محلی

توکنومیکس XVGBASE (XVGBASE)

درک، توکنومیکس XVGBASE (XVGBASE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVGBASE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGBASE (XVGBASE) امروز XVGBASE (XVGBASE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGBASE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGBASE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGBASE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGBASE چقدر است؟ ارزش بازار XVGBASE برابر است با $ 640.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGBASE چقدر است؟ عرضه در گردش XVGBASE برابر است با 9.95B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGBASE چقدر بوده است؟ XVGBASE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGBASE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGBASE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XVGBASE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGBASE برابر است با -- USD . آیا XVGBASE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGBASE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGBASE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XVGBASE (XVGBASE)