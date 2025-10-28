XVGAVAXVGAVA چیست

XVGAVA is the Avalanche-based XVG-branded token that shares a unified contract address with its counterparts on 10+ other chains. Pegged directly to AVAX, XVGAVA enables fast, low-cost swaps and seamless compatibility within Avalanche's thriving DeFi ecosystem. By eliminating the need for wrapped assets or bridges, it offers a native-like experience and positions XVG at the forefront of multichain usability and innovation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XVGAVA (XVGAVA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XVGAVA (USD)

ارزش XVGAVA (XVGAVA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XVGAVA (XVGAVA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XVGAVA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XVGAVA را بررسی کنید!

XVGAVA به ارزهای محلی

توکنومیکس XVGAVA (XVGAVA)

درک، توکنومیکس XVGAVA (XVGAVA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVGAVA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGAVA (XVGAVA) امروز XVGAVA (XVGAVA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGAVA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGAVA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGAVA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGAVA چقدر است؟ ارزش بازار XVGAVA برابر است با $ 46.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGAVA چقدر است؟ عرضه در گردش XVGAVA برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGAVA چقدر بوده است؟ XVGAVA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGAVA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGAVA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XVGAVA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGAVA برابر است با -- USD . آیا XVGAVA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGAVA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGAVA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XVGAVA (XVGAVA)