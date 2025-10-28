XAU9999XAU چیست

XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of “digital gold” with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto’s obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact. XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of “digital gold” with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto’s obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XAU9999 (XAU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XAU9999 (USD)

ارزش XAU9999 (XAU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XAU9999 (XAU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XAU9999 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XAU9999 را بررسی کنید!

XAU به ارزهای محلی

توکنومیکس XAU9999 (XAU)

درک، توکنومیکس XAU9999 (XAU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XAU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XAU9999 (XAU) امروز XAU9999 (XAU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XAU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XAU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XAU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XAU9999 چقدر است؟ ارزش بازار XAU برابر است با $ 30.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XAU چقدر است؟ عرضه در گردش XAU برابر است با 1,000.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XAU چقدر بوده است؟ XAU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XAU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XAU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XAU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XAU برابر است با -- USD . آیا XAU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XAU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XAU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XAU9999 (XAU)