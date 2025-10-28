قیمت لحظه‌ ای WURK امروز برابر است با 0.00173364 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WURK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WURK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WURK امروز برابر است با 0.00173364 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WURK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WURK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت WURK (WURK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WURK به USD:

$0.00170118
$0.00170118
-42.10%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای WURK (WURK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:29:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WURK (WURK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00148942
$ 0.00148942
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00296597
$ 0.00296597
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00148942
$ 0.00148942

$ 0.00296597
$ 0.00296597

$ 0.00414195
$ 0.00414195

$ 0.00008026
$ 0.00008026

+2.39%

-41.34%

+1,969.73%

+1,969.73%

قیمت لحظه‌ ای WURK (WURK) برابر است با $0.00173364. در 24 ساعت گذشته، WURK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00148942 تا حداکثر $ 0.00296597 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WURK برابر با $ 0.00414195 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00008026 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WURK در یک ساعت گذشته +2.39%، در 24 ساعت گذشته -41.34% و در 7 روز گذشته +1,969.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WURK (WURK)

$ 1.73M
$ 1.73M

--
--

$ 1.73M
$ 1.73M

999.87M
999.87M

999,874,002.809441
999,874,002.809441

ارزش بازار فعلی WURK برابر است با $ 1.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WURK برابر است با 999.87M، و عرضه کل آن 999874002.809441 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.73M است.

تاریخچه قیمت WURK (WURK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت WURK به USD به میزان $ -0.001221852786512995 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت WURK به USD به میزان $ +0.0033180541 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت WURK به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت WURK به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001221852786512995-41.34%
30 روز$ +0.0033180541+191.39%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

WURKWURK چیست

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت WURK (USD)

ارزش WURK (WURK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WURK (WURK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WURK را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WURK را بررسی کنید!

WURK به ارزهای محلی

توکنومیکس WURK (WURK)

درک، توکنومیکس WURK (WURK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WURK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WURK (WURK)

امروز WURK (WURK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WURK به واحد USD برابر است با 0.00173364 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WURK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WURK نسبت به USD برابر است با $ 0.00173364. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WURK چقدر است؟
ارزش بازار WURK برابر است با $ 1.73M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WURK چقدر است؟
عرضه در گردش WURK برابر است با 999.87M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WURK چقدر بوده است؟
WURK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00414195 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WURK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WURK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008026 USD رسید.
حجم معاملات WURK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WURK برابر است با -- USD.
آیا WURK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WURK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WURK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:29:23 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,888.93

$4,086.00

$0.04801

$199.03

$4.4723

$4,086.00

$113,888.93

$199.03

$2.6196

$1,128.26

$0.00000

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000000000003258

$0.1663

$0.04445

$0.03512

$0.01842

