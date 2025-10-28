WURKWURK چیست

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

درک، توکنومیکس WURK (WURK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WURK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WURK (WURK) امروز WURK (WURK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WURK به واحد USD برابر است با 0.00173364 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WURK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00173364 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WURK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WURK چقدر است؟ ارزش بازار WURK برابر است با $ 1.73M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WURK چقدر است؟ عرضه در گردش WURK برابر است با 999.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WURK چقدر بوده است؟ WURK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00414195 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WURK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WURK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008026 USD رسید. حجم معاملات WURK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WURK برابر است با -- USD . آیا WURK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WURK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WURK مراجعه کنید.

