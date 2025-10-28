World CatWORLD CAT چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع World Cat (WORLD CAT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت World Cat (USD)

ارزش World Cat (WORLD CAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از World Cat (WORLD CAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت World Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت World Cat را بررسی کنید!

WORLD CAT به ارزهای محلی

توکنومیکس World Cat (WORLD CAT)

درک، توکنومیکس World Cat (WORLD CAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WORLD CAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره World Cat (WORLD CAT) امروز World Cat (WORLD CAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WORLD CAT به واحد USD برابر است با 0.02549916 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WORLD CAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02549916 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WORLD CAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار World Cat چقدر است؟ ارزش بازار WORLD CAT برابر است با $ 2.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WORLD CAT چقدر است؟ عرضه در گردش WORLD CAT برابر است با 80.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WORLD CAT چقدر بوده است؟ WORLD CAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09714 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WORLD CAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WORLD CAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WORLD CAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WORLD CAT برابر است با -- USD . آیا WORLD CAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WORLD CAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WORLD CAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به World Cat (WORLD CAT)