قیمت لحظه‌ ای World Cat امروز برابر است با 0.02549916 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WORLD CAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WORLD CAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WORLD CAT

اطلاعات قیمت WORLD CAT

وب‌سایت رسمی WORLD CAT

توکنومیکس WORLD CAT

پیش‌بینی قیمت WORLD CAT

لوگو World Cat

قیمت World Cat (WORLD CAT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WORLD CAT به USD:

$0.02549917
-5.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای World Cat (WORLD CAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت World Cat (WORLD CAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0254783
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02711188
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0254783
$ 0.02711188
$ 0.09714
$ 0
-0.50%

-5.72%

-11.89%

-11.89%

قیمت لحظه‌ ای World Cat (WORLD CAT) برابر است با $0.02549916. در 24 ساعت گذشته، WORLD CAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.0254783 تا حداکثر $ 0.02711188 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WORLD CAT برابر با $ 0.09714 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WORLD CAT در یک ساعت گذشته -0.50%، در 24 ساعت گذشته -5.72% و در 7 روز گذشته -11.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار World Cat (WORLD CAT)

$ 2.04M
--
$ 2.04M
80.00M
79,999,978.71555756
ارزش بازار فعلی World Cat برابر است با $ 2.04M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WORLD CAT برابر است با 80.00M، و عرضه کل آن 79999978.71555756 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.04M است.

تاریخچه قیمت World Cat (WORLD CAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت World Cat به USD به میزان $ -0.00154877397297424 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت World Cat به USD به میزان $ -0.0131136289 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت World Cat به USD به میزان $ -0.0100825489 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت World Cat به USD به میزان $ +0.02537772968695596972 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00154877397297424-5.72%
30 روز$ -0.0131136289-51.42%
60 روز$ -0.0100825489-39.54%
90 روز$ +0.02537772968695596972+20,899.01%

World CatWORLD CAT چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع World Cat (WORLD CAT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت World Cat (USD)

ارزش World Cat (WORLD CAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از World Cat (WORLD CAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت World Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت World Cat را بررسی کنید!

WORLD CAT به ارزهای محلی

توکنومیکس World Cat (WORLD CAT)

درک، توکنومیکس World Cat (WORLD CAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WORLD CAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره World Cat (WORLD CAT)

امروز World Cat (WORLD CAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WORLD CAT به واحد USD برابر است با 0.02549916 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WORLD CAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WORLD CAT نسبت به USD برابر است با $ 0.02549916. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار World Cat چقدر است؟
ارزش بازار WORLD CAT برابر است با $ 2.04M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WORLD CAT چقدر است؟
عرضه در گردش WORLD CAT برابر است با 80.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WORLD CAT چقدر بوده است؟
WORLD CAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09714 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WORLD CAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WORLD CAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات WORLD CAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WORLD CAT برابر است با -- USD.
آیا WORLD CAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WORLD CAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WORLD CAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:53 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

