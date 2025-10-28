WomoWM چیست

WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.

منبع Womo (WM) وب سایت رسمی

WM به ارزهای محلی

توکنومیکس Womo (WM)

درک، توکنومیکس Womo (WM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Womo (WM) امروز Womo (WM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WM به واحد USD برابر است با 0.343261 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.343261 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Womo چقدر است؟ ارزش بازار WM برابر است با $ 341.93K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WM چقدر است؟ عرضه در گردش WM برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WM چقدر بوده است؟ WM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.694689 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WM برابر است با -- USD . آیا WM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Womo (WM)