قیمت لحظه‌ ای WLF TOKEN امروز برابر است با 0.00187894 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WLF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WLF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WLF TOKEN امروز برابر است با 0.00187894 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WLF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WLF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WLF

اطلاعات قیمت WLF

وب‌سایت رسمی WLF

توکنومیکس WLF

پیش‌بینی قیمت WLF

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو WLF TOKEN

قیمت WLF TOKEN (WLF)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WLF به USD:

$0.00187894
$0.00187894$0.00187894
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای WLF TOKEN (WLF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WLF TOKEN (WLF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00186402
$ 0.00186402$ 0.00186402
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0018811
$ 0.0018811$ 0.0018811
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00186402
$ 0.00186402$ 0.00186402

$ 0.0018811
$ 0.0018811$ 0.0018811

$ 0.0021434
$ 0.0021434$ 0.0021434

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-0.05%

-3.76%

-3.76%

قیمت لحظه‌ ای WLF TOKEN (WLF) برابر است با $0.00187894. در 24 ساعت گذشته، WLF در بازه قیمتی حداقل $ 0.00186402 تا حداکثر $ 0.0018811 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WLF برابر با $ 0.0021434 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WLF در یک ساعت گذشته +0.11%، در 24 ساعت گذشته -0.05% و در 7 روز گذشته -3.76% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WLF TOKEN (WLF)

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

--
----

$ 37.58M
$ 37.58M$ 37.58M

2.75B
2.75B 2.75B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WLF TOKEN برابر است با $ 5.16M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WLF برابر است با 2.75B، و عرضه کل آن 20000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.58M است.

تاریخچه قیمت WLF TOKEN (WLF) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت WLF TOKEN به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت WLF TOKEN به USD به میزان $ +0.0043459739 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت WLF TOKEN به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت WLF TOKEN به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.05%
30 روز$ +0.0043459739+231.30%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

WLF TOKENWLF چیست

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع WLF TOKEN (WLF)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WLF TOKEN (USD)

ارزش WLF TOKEN (WLF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WLF TOKEN (WLF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WLF TOKEN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WLF TOKEN را بررسی کنید!

WLF به ارزهای محلی

توکنومیکس WLF TOKEN (WLF)

درک، توکنومیکس WLF TOKEN (WLF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WLF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WLF TOKEN (WLF)

امروز WLF TOKEN (WLF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WLF به واحد USD برابر است با 0.00187894 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WLF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WLF نسبت به USD برابر است با $ 0.00187894. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WLF TOKEN چقدر است؟
ارزش بازار WLF برابر است با $ 5.16M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WLF چقدر است؟
عرضه در گردش WLF برابر است با 2.75B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WLF چقدر بوده است؟
WLF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0021434 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WLF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WLF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات WLF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WLF برابر است با -- USD.
آیا WLF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WLF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WLF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WLF TOKEN (WLF)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,934.94
$113,934.94$113,934.94

-0.90%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,101.94
$4,101.94$4,101.94

-1.70%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05526
$0.05526$0.05526

-0.80%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.78
$201.78$201.78

+0.83%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1388
$4.1388$4.1388

-20.19%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,101.94
$4,101.94$4,101.94

-1.70%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,934.94
$113,934.94$113,934.94

-0.90%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.78
$201.78$201.78

+0.83%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6342
$2.6342$2.6342

-1.01%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.40
$1,140.40$1,140.40

-0.28%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001054
$0.001054$0.001054

+75.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001557
$0.0000000000000001557$0.0000000000000001557

+1,328.44%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1655
$0.1655$0.1655

+231.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000304
$0.0000000000304$0.0000000000304

+198.03%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04386
$0.04386$0.04386

+119.30%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01900
$0.01900$0.01900

+90.00%