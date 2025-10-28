WLF TOKENWLF چیست

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide. Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we're fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences. More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers. WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت WLF TOKEN (USD)

ارزش WLF TOKEN (WLF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WLF TOKEN (WLF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WLF TOKEN را بررسی کنید.

WLF به ارزهای محلی

توکنومیکس WLF TOKEN (WLF)

درک، توکنومیکس WLF TOKEN (WLF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WLF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WLF TOKEN (WLF) امروز WLF TOKEN (WLF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WLF به واحد USD برابر است با 0.00187894 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WLF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00187894 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WLF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WLF TOKEN چقدر است؟ ارزش بازار WLF برابر است با $ 5.16M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WLF چقدر است؟ عرضه در گردش WLF برابر است با 2.75B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WLF چقدر بوده است؟ WLF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0021434 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WLF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WLF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WLF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WLF برابر است با -- USD . آیا WLF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WLF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WLF مراجعه کنید.

