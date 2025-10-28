قیمت WILDWEST (WILDW)
قیمت لحظه ای WILDWEST (WILDW) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، WILDW در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WILDW برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، WILDW در یک ساعت گذشته -0.20%، در 24 ساعت گذشته -7.16% و در 7 روز گذشته +6.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی WILDWEST برابر است با $ 138.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WILDW برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 138.32K است.
امروز، تغییر قیمت WILDWEST به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت WILDWEST به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت WILDWEST به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت WILDWEST به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-7.16%
|30 روز
|$ 0
|-35.70%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
WILDWEST (WILDW) is the native token of the WILDWEST Launchpad & Utility Hub, a full-spectrum platform designed for crypto developers navigating the industry's untamed frontier. If crypto is the Wild West, WILDW is your Huckleberry—delivering essential infrastructure to build, launch, and grow. Projects launching on WILDWEST gain access to staking and token locking contracts, customizable NFT collection architecture, and token launch mechanics that generate high earnings. The platform offers a streamlined set of tools tailored for scalable, end-to-end development. More than a launchpad, WILDWEST is a utility-rich ecosystem driving innovation across the blockchain landscape.
ارزش WILDWEST (WILDW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از WILDWEST (WILDW) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت WILDWEST را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت WILDWEST را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس WILDWEST (WILDW) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WILDW بیشتر بدانید!
