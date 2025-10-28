WAVEWAV چیست

WaveWorld is the first platform uniting GameFi, DeFi, and AI Smart Trading Solution on Sui and MOVE ecosystems, allowing users to trade in a smart and easy way while maximizing profits facilitated by the AI trading tools. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, WaveWorld enables both Web2 and Web3 users to easily and conveniently access the blockchain ecosystem without the need for additional applications.

منبع WAVE (WAV) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WAVE (USD)

ارزش WAVE (WAV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WAVE (WAV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WAVE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WAVE را بررسی کنید!

WAV به ارزهای محلی

توکنومیکس WAVE (WAV)

درک، توکنومیکس WAVE (WAV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WAVE (WAV) امروز WAVE (WAV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAV به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WAVE چقدر است؟ ارزش بازار WAV برابر است با $ 90.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAV چقدر است؟ عرضه در گردش WAV برابر است با 322.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAV چقدر بوده است؟ WAV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02539264 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WAV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAV برابر است با -- USD . آیا WAV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WAVE (WAV)