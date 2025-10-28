Wakehacker by VirtualsWAKEAI چیست

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time. Core Functionality: Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels. Service Model: Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

پیش‌ بینی قیمت Wakehacker by Virtuals (USD)

ارزش Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wakehacker by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wakehacker by Virtuals را بررسی کنید!

WAKEAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

درک، توکنومیکس Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAKEAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) امروز Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAKEAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAKEAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAKEAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wakehacker by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار WAKEAI برابر است با $ 297.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAKEAI چقدر است؟ عرضه در گردش WAKEAI برابر است با 650.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAKEAI چقدر بوده است؟ WAKEAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00132264 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAKEAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAKEAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WAKEAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAKEAI برابر است با -- USD . آیا WAKEAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAKEAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAKEAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)