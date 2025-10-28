قیمت لحظه‌ ای Vouch امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOUCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOUCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Vouch امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOUCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOUCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Vouch

قیمت Vouch (VOUCH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VOUCH به USD:

--
----
+2.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Vouch (VOUCH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Vouch (VOUCH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

+2.52%

+13.81%

+13.81%

قیمت لحظه‌ ای Vouch (VOUCH) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VOUCH در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VOUCH برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VOUCH در یک ساعت گذشته -1.53%، در 24 ساعت گذشته +2.52% و در 7 روز گذشته +13.81% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Vouch (VOUCH)

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

--
----

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

97.65B
97.65B 97.65B

97,649,948,900.54639
97,649,948,900.54639 97,649,948,900.54639

ارزش بازار فعلی Vouch برابر است با $ 5.95M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VOUCH برابر است با 97.65B، و عرضه کل آن 97649948900.54639 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.95M است.

تاریخچه قیمت Vouch (VOUCH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Vouch به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.52%
30 روز$ 0-10.86%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

VouchVOUCH چیست

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت Vouch (USD)

ارزش Vouch (VOUCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vouch (VOUCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vouch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vouch را بررسی کنید!

VOUCH به ارزهای محلی

توکنومیکس Vouch (VOUCH)

درک، توکنومیکس Vouch (VOUCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOUCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vouch (VOUCH)

امروز Vouch (VOUCH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VOUCH به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VOUCH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VOUCH نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Vouch چقدر است؟
ارزش بازار VOUCH برابر است با $ 5.95M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VOUCH چقدر است؟
عرضه در گردش VOUCH برابر است با 97.65B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOUCH چقدر بوده است؟
VOUCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VOUCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VOUCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VOUCH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOUCH برابر است با -- USD.
آیا VOUCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VOUCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOUCH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:17 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vouch (VOUCH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

