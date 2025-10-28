قیمت لحظه‌ ای VOI Network امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VOI Network امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.00047614
-3.00%1D
-3.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای VOI Network (VOI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VOI Network (VOI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01353747
$ 0.01353747$ 0.01353747

$ 0
$ 0$ 0

-2.34%

-3.02%

-8.87%

-8.87%

قیمت لحظه‌ ای VOI Network (VOI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VOI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VOI برابر با $ 0.01353747 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VOI در یک ساعت گذشته -2.34%، در 24 ساعت گذشته -3.02% و در 7 روز گذشته -8.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VOI Network (VOI)

$ 937.95K
$ 937.95K$ 937.95K

--
----

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

1.97B
1.97B 1.97B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی VOI Network برابر است با $ 937.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VOI برابر است با 1.97B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.76M است.

تاریخچه قیمت VOI Network (VOI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت VOI Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VOI Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VOI Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VOI Network به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.02%
30 روز$ 0-39.61%
60 روز$ 0-44.92%
90 روز$ 0--

VOI NetworkVOI چیست

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت VOI Network (USD)

ارزش VOI Network (VOI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VOI Network (VOI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VOI Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VOI Network را بررسی کنید!

VOI به ارزهای محلی

توکنومیکس VOI Network (VOI)

درک، توکنومیکس VOI Network (VOI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VOI Network (VOI)

امروز VOI Network (VOI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VOI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VOI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VOI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VOI Network چقدر است؟
ارزش بازار VOI برابر است با $ 937.95K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VOI چقدر است؟
عرضه در گردش VOI برابر است با 1.97B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOI چقدر بوده است؟
VOI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01353747 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VOI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VOI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VOI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOI برابر است با -- USD.
آیا VOI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VOI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:27 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

