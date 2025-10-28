VOI NetworkVOI چیست

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem's development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

پیش‌ بینی قیمت VOI Network (USD)

ارزش VOI Network (VOI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VOI Network (VOI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VOI Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VOI Network را بررسی کنید!

VOI به ارزهای محلی

توکنومیکس VOI Network (VOI)

درک، توکنومیکس VOI Network (VOI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VOI Network (VOI) امروز VOI Network (VOI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VOI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VOI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VOI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VOI Network چقدر است؟ ارزش بازار VOI برابر است با $ 937.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VOI چقدر است؟ عرضه در گردش VOI برابر است با 1.97B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOI چقدر بوده است؟ VOI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01353747 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VOI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VOI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VOI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOI برابر است با -- USD . آیا VOI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VOI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VOI Network (VOI)