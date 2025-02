VcashXVC چیست

Vcash is a cryptocurrency that uses a multitier architecture that enables the coin to scale better in a secure way. The lead developer goes under the name of John Connor. There is no pre-mine, pre-sale, IPO or ICO for Vcash. Vcash was previously known as Vanillacoin.

منبع Vcash (XVC) وب سایت رسمی