Umi is a cat-themed memecoin launched on Base, inspired by a cute character we illustrated ourselves. The cat behind Umi is already popular on Instagram, where it has gathered a loyal following, and now takes on new life as the mascot of the token. Umi also makes history as the first memecoin ever launched through Deepr.fun, a brand-new and innovative launchpad on Base.

پیش‌ بینی قیمت Umi (USD)

ارزش Umi (UMI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Umi (UMI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Umi را بررسی کنید.

توکنومیکس Umi (UMI)

درک، توکنومیکس Umi (UMI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UMI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Umi (UMI) امروز Umi (UMI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UMI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UMI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UMI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Umi چقدر است؟ ارزش بازار UMI برابر است با $ 14.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UMI چقدر است؟ عرضه در گردش UMI برابر است با 57.32M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UMI چقدر بوده است؟ UMI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.065007 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UMI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UMI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات UMI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UMI برابر است با -- USD . آیا UMI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UMI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UMI مراجعه کنید.

