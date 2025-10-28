TikTrixTRIX چیست

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance. Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع TikTrix (TRIX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت TikTrix (USD)

ارزش TikTrix (TRIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TikTrix (TRIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TikTrix را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TikTrix را بررسی کنید!

TRIX به ارزهای محلی

توکنومیکس TikTrix (TRIX)

درک، توکنومیکس TikTrix (TRIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TikTrix (TRIX) امروز TikTrix (TRIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRIX به واحد USD برابر است با 0.078712 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.078712 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TikTrix چقدر است؟ ارزش بازار TRIX برابر است با $ 9.77M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRIX چقدر است؟ عرضه در گردش TRIX برابر است با 124.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRIX چقدر بوده است؟ TRIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.258948 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04883387 USD رسید. حجم معاملات TRIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRIX برابر است با -- USD . آیا TRIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRIX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TikTrix (TRIX)