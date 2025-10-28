TeamWaterWATER چیست

TeamWater TeamWater

منبع TeamWater (WATER) وب سایت رسمی

WATER به ارزهای محلی

توکنومیکس TeamWater (WATER)

درک، توکنومیکس TeamWater (WATER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WATER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TeamWater (WATER) امروز TeamWater (WATER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WATER به واحد USD برابر است با 0.00003817 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WATER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003817 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WATER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TeamWater چقدر است؟ ارزش بازار WATER برابر است با $ 38.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WATER چقدر است؟ عرضه در گردش WATER برابر است با 999.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WATER چقدر بوده است؟ WATER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00504707 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WATER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WATER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003421 USD رسید. حجم معاملات WATER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WATER برابر است با -- USD . آیا WATER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WATER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WATER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TeamWater (WATER)