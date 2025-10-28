TanukiTANUKI چیست

For over a thousand years, the Tanuki has been Japan's most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don't look for logic — look for movement. Already a Legend.

منبع Tanuki (TANUKI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tanuki (USD)

ارزش Tanuki (TANUKI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tanuki (TANUKI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tanuki را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tanuki را بررسی کنید!

TANUKI به ارزهای محلی

توکنومیکس Tanuki (TANUKI)

درک، توکنومیکس Tanuki (TANUKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TANUKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tanuki (TANUKI) امروز Tanuki (TANUKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TANUKI به واحد USD برابر است با 0.00004114 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TANUKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00004114 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TANUKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tanuki چقدر است؟ ارزش بازار TANUKI برابر است با $ 41.06K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TANUKI چقدر است؟ عرضه در گردش TANUKI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TANUKI چقدر بوده است؟ TANUKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00379147 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TANUKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TANUKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000508 USD رسید. حجم معاملات TANUKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TANUKI برابر است با -- USD . آیا TANUKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TANUKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TANUKI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tanuki (TANUKI)