Long before Kabosu's journey, there was Tako — a red Shiba with a sickle tail from the mountains of Toyama, Japan. In 1932, Tako made history as the first Shiba Inu ever registered by NIPPO, setting the foundation for one of Japan's most iconic native breeds. $TAKO isn't just another meme coin — it's the origin story of them all. With over a million Shibas recorded since, we're taking it back to the beginning — before Doge, before memes — there was Tako.

پیش‌ بینی قیمت Tako (USD)

ارزش Tako (TAKO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tako (TAKO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tako را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Tako (TAKO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAKO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tako (TAKO) امروز Tako (TAKO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TAKO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TAKO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TAKO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tako چقدر است؟ ارزش بازار TAKO برابر است با $ 25.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TAKO چقدر است؟ عرضه در گردش TAKO برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAKO چقدر بوده است؟ TAKO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TAKO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TAKO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TAKO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAKO برابر است با -- USD . آیا TAKO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TAKO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAKO مراجعه کنید.

