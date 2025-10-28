SUPERIORSUPERIOR چیست

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it's designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X. Here's the breakdown: Built on Cardano: It uses ADA's native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it's secure, cheap, and fast. Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative. Community identity: It's more than just a token. It's a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king. Tied to DePIN and engagement: It's aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

منبع SUPERIOR (SUPERIOR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SUPERIOR (USD)

ارزش SUPERIOR (SUPERIOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SUPERIOR (SUPERIOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SUPERIOR را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SUPERIOR را بررسی کنید!

SUPERIOR به ارزهای محلی

توکنومیکس SUPERIOR (SUPERIOR)

درک، توکنومیکس SUPERIOR (SUPERIOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUPERIOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SUPERIOR (SUPERIOR) امروز SUPERIOR (SUPERIOR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUPERIOR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUPERIOR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUPERIOR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SUPERIOR چقدر است؟ ارزش بازار SUPERIOR برابر است با $ 416.71K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUPERIOR چقدر است؟ عرضه در گردش SUPERIOR برابر است با 9.02B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUPERIOR چقدر بوده است؟ SUPERIOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUPERIOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUPERIOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SUPERIOR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUPERIOR برابر است با -- USD . آیا SUPERIOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUPERIOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUPERIOR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SUPERIOR (SUPERIOR)