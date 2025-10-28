SilensioSILEN چیست

Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس Silensio (SILEN)

درک، توکنومیکس Silensio (SILEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SILEN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Silensio (SILEN) امروز Silensio (SILEN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SILEN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SILEN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SILEN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Silensio چقدر است؟ ارزش بازار SILEN برابر است با $ 11.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SILEN چقدر است؟ عرضه در گردش SILEN برابر است با 926.66M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SILEN چقدر بوده است؟ SILEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00154914 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SILEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SILEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SILEN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SILEN برابر است با -- USD . آیا SILEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SILEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SILEN مراجعه کنید.

