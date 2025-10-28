ResisterRSTR چیست

It Remains is a decentralized media franchise encompassing books, TV series, feature films, games, augmented reality experiences, and digital collectibles (registered IP in UK, Europe, and USA). The Resister Token (RSTR) unlocks products, AR content, and novel experiences, while also giving governance power. Tokens strengthen creatures, and selling weakens them, creating a play-to-create, play-to-govern, and play-to-grow economy.

RSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس Resister (RSTR)

درک، توکنومیکس Resister (RSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Resister (RSTR) امروز Resister (RSTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RSTR به واحد USD برابر است با 0.01171133 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RSTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01171133 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RSTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Resister چقدر است؟ ارزش بازار RSTR برابر است با $ 1.47M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RSTR چقدر است؟ عرضه در گردش RSTR برابر است با 125.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RSTR چقدر بوده است؟ RSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01580666 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00904015 USD رسید. حجم معاملات RSTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RSTR برابر است با -- USD . آیا RSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RSTR مراجعه کنید.

