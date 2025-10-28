PSXPSX چیست

PLEASE STOP XISTING. PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming. With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards. The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش PSX (PSX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PSX (PSX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

توکنومیکس PSX (PSX)

درک، توکنومیکس PSX (PSX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PSX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PSX (PSX) امروز PSX (PSX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PSX به واحد USD برابر است با 0.0004476 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PSX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0004476 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PSX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PSX چقدر است؟ ارزش بازار PSX برابر است با $ 447.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PSX چقدر است؟ عرضه در گردش PSX برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PSX چقدر بوده است؟ PSX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0020021 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PSX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PSX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00032659 USD رسید. حجم معاملات PSX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PSX برابر است با -- USD . آیا PSX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PSX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PSX مراجعه کنید.

