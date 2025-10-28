PrediqtPRQT چیست

Predigt is a dynamic toolkit built on Abstract Chain that helps users accumulate Abstract XP while staying profitable. Unlike many projects that lock into one utility, Predigt adapts continuously to market shifts by rolling out tools that provide competitive advantages. Originally private creations of Chris XC, a multi-chain developer, these utilities are now being made publicly accessible. By doing so, Predigt not only broadens user access but also strengthens the Abstract ecosystem with community-driven tools like the PnL Bot and Discord Verification Bot. The goal is to expand beyond individual use cases, supporting a growing ecosystem that thrives on adaptability and collaborative innovation.

توکنومیکس Prediqt (PRQT)

درک، توکنومیکس Prediqt (PRQT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRQT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Prediqt (PRQT) امروز Prediqt (PRQT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRQT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRQT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRQT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Prediqt چقدر است؟ ارزش بازار PRQT برابر است با $ 44.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRQT چقدر است؟ عرضه در گردش PRQT برابر است با 991.84M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRQT چقدر بوده است؟ PRQT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRQT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRQT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PRQT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRQT برابر است با -- USD . آیا PRQT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRQT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRQT مراجعه کنید.

