Predi by VirtualsPREDI چیست

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy. PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Predi by Virtuals (PREDI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Predi by Virtuals (USD)

ارزش Predi by Virtuals (PREDI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Predi by Virtuals (PREDI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Predi by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Predi by Virtuals را بررسی کنید!

PREDI به ارزهای محلی

توکنومیکس Predi by Virtuals (PREDI)

درک، توکنومیکس Predi by Virtuals (PREDI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PREDI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Predi by Virtuals (PREDI) امروز Predi by Virtuals (PREDI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PREDI به واحد USD برابر است با 0.01014405 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PREDI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01014405 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PREDI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Predi by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار PREDI برابر است با $ 5.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PREDI چقدر است؟ عرضه در گردش PREDI برابر است با 498.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PREDI چقدر بوده است؟ PREDI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01911756 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PREDI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PREDI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PREDI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PREDI برابر است با -- USD . آیا PREDI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PREDI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PREDI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Predi by Virtuals (PREDI)