قیمت لحظه‌ ای Predi by Virtuals امروز برابر است با 0.01014405 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PREDI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PREDI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Predi by Virtuals

قیمت Predi by Virtuals (PREDI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PREDI به USD:

$0.01010846
$0.01010846
-4.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Predi by Virtuals (PREDI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:11:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Predi by Virtuals (PREDI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00897005
$ 0.00897005
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01116573
$ 0.01116573
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00897005
$ 0.00897005

$ 0.01116573
$ 0.01116573

$ 0.01911756
$ 0.01911756

$ 0
$ 0

+6.80%

-4.65%

+59.93%

+59.93%

قیمت لحظه‌ ای Predi by Virtuals (PREDI) برابر است با $0.01014405. در 24 ساعت گذشته، PREDI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00897005 تا حداکثر $ 0.01116573 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PREDI برابر با $ 0.01911756 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PREDI در یک ساعت گذشته +6.80%، در 24 ساعت گذشته -4.65% و در 7 روز گذشته +59.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Predi by Virtuals (PREDI)

$ 5.05M
$ 5.05M

--
--

$ 10.10M
$ 10.10M

498.97M
498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0

ارزش بازار فعلی Predi by Virtuals برابر است با $ 5.05M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PREDI برابر است با 498.97M، و عرضه کل آن 998970363.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.10M است.

تاریخچه قیمت Predi by Virtuals (PREDI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Predi by Virtuals به USD به میزان $ -0.00049559902115039 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Predi by Virtuals به USD به میزان $ +0.0097763555 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Predi by Virtuals به USD به میزان $ -0.0030826905 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Predi by Virtuals به USD به میزان $ +0.003664653336912905 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00049559902115039-4.65%
30 روز$ +0.0097763555+96.38%
60 روز$ -0.0030826905-30.38%
90 روز$ +0.003664653336912905+56.56%

Predi by VirtualsPREDI چیست

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Predi by Virtuals (PREDI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Predi by Virtuals (USD)

ارزش Predi by Virtuals (PREDI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Predi by Virtuals (PREDI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Predi by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Predi by Virtuals را بررسی کنید!

PREDI به ارزهای محلی

توکنومیکس Predi by Virtuals (PREDI)

درک، توکنومیکس Predi by Virtuals (PREDI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PREDI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Predi by Virtuals (PREDI)

امروز Predi by Virtuals (PREDI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PREDI به واحد USD برابر است با 0.01014405 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PREDI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PREDI نسبت به USD برابر است با $ 0.01014405. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Predi by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار PREDI برابر است با $ 5.05M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PREDI چقدر است؟
عرضه در گردش PREDI برابر است با 498.97M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PREDI چقدر بوده است؟
PREDI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01911756 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PREDI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PREDI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PREDI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PREDI برابر است با -- USD.
آیا PREDI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PREDI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PREDI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:11:29 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,856.20

$4,099.72

$0.05276

$201.31

$4.1033

$4,099.72

$113,856.20

$201.31

$2.6297

$1,137.97

