PraxisPRXS چیست

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs. Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Praxis (PRXS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Praxis (USD)

ارزش Praxis (PRXS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Praxis (PRXS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Praxis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Praxis را بررسی کنید!

PRXS به ارزهای محلی

توکنومیکس Praxis (PRXS)

درک، توکنومیکس Praxis (PRXS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRXS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Praxis (PRXS) امروز Praxis (PRXS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRXS به واحد USD برابر است با 0.02688274 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRXS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02688274 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRXS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Praxis چقدر است؟ ارزش بازار PRXS برابر است با $ 2.69M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRXS چقدر است؟ عرضه در گردش PRXS برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRXS چقدر بوده است؟ PRXS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.071311 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRXS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRXS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00293899 USD رسید. حجم معاملات PRXS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRXS برابر است با -- USD . آیا PRXS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRXS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRXS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Praxis (PRXS)