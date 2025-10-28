Poggers$POGGERS چیست

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

منبع Poggers ($POGGERS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Poggers (USD)

$POGGERS به ارزهای محلی

توکنومیکس Poggers ($POGGERS)

درک، توکنومیکس Poggers ($POGGERS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $POGGERS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Poggers ($POGGERS) امروز Poggers ($POGGERS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $POGGERS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $POGGERS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $POGGERS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Poggers چقدر است؟ ارزش بازار $POGGERS برابر است با $ 109.98K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $POGGERS چقدر است؟ عرضه در گردش $POGGERS برابر است با 984.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $POGGERS چقدر بوده است؟ $POGGERS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $POGGERS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $POGGERS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $POGGERS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $POGGERS برابر است با -- USD . آیا $POGGERS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $POGGERS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $POGGERS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Poggers ($POGGERS)