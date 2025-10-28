PIGEONSPIGEONS چیست

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

منبع PIGEONS (PIGEONS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PIGEONS (USD)

ارزش PIGEONS (PIGEONS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PIGEONS (PIGEONS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PIGEONS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PIGEONS را بررسی کنید!

PIGEONS به ارزهای محلی

توکنومیکس PIGEONS (PIGEONS)

درک، توکنومیکس PIGEONS (PIGEONS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PIGEONS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PIGEONS (PIGEONS) امروز PIGEONS (PIGEONS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PIGEONS به واحد USD برابر است با 0.00521791 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PIGEONS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00521791 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PIGEONS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PIGEONS چقدر است؟ ارزش بازار PIGEONS برابر است با $ 1.67M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PIGEONS چقدر است؟ عرضه در گردش PIGEONS برابر است با 318.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIGEONS چقدر بوده است؟ PIGEONS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00553629 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PIGEONS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PIGEONS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PIGEONS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIGEONS برابر است با -- USD . آیا PIGEONS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PIGEONS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIGEONS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PIGEONS (PIGEONS)