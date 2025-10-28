Perps DAOPERPS چیست

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the \$PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

PERPS به ارزهای محلی

توکنومیکس Perps DAO (PERPS)

درک، توکنومیکس Perps DAO (PERPS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PERPS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Perps DAO (PERPS) امروز Perps DAO (PERPS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PERPS به واحد USD برابر است با 0.00039982 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PERPS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00039982 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PERPS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Perps DAO چقدر است؟ ارزش بازار PERPS برابر است با $ 399.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PERPS چقدر است؟ عرضه در گردش PERPS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PERPS چقدر بوده است؟ PERPS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00577625 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PERPS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PERPS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00037727 USD رسید. حجم معاملات PERPS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PERPS برابر است با -- USD . آیا PERPS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PERPS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PERPS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Perps DAO (PERPS)