PEPOPEPO چیست

Peepee 🐻 vs. Poopoo 🐂: Cute names, deadliest games. Enter a wild world where cartoon carnage meets trading chaos, blending comedy, calamity, and catastrophic market moves. Will the bear triumph or the bull charge ahead? Who wins? Who loses? Who cares? 😏 Join the fight, experience the thrill, and discover crypto’s funniest, bloodiest, and most unpredictable adventure yet! The market will never be the same!

منبع PEPO (PEPO) وب سایت رسمی