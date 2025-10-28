PenguruPENGURU چیست

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts. We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

منبع Penguru (PENGURU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Penguru (USD)

ارزش Penguru (PENGURU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Penguru (PENGURU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Penguru را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Penguru را بررسی کنید!

PENGURU به ارزهای محلی

توکنومیکس Penguru (PENGURU)

درک، توکنومیکس Penguru (PENGURU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PENGURU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Penguru (PENGURU) امروز Penguru (PENGURU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PENGURU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PENGURU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PENGURU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Penguru چقدر است؟ ارزش بازار PENGURU برابر است با $ 30.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PENGURU چقدر است؟ عرضه در گردش PENGURU برابر است با 850.58M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PENGURU چقدر بوده است؟ PENGURU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PENGURU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PENGURU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PENGURU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PENGURU برابر است با -- USD . آیا PENGURU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PENGURU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PENGURU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Penguru (PENGURU)