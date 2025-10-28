Patience TokenPATIENCE چیست

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own. PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

توکنومیکس Patience Token (PATIENCE)

درک، توکنومیکس Patience Token (PATIENCE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PATIENCE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Patience Token (PATIENCE) امروز Patience Token (PATIENCE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PATIENCE به واحد USD برابر است با 3.53 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PATIENCE نسبت به USD چقدر است؟ $ 3.53 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PATIENCE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Patience Token چقدر است؟ ارزش بازار PATIENCE برابر است با $ 5.77M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PATIENCE چقدر است؟ عرضه در گردش PATIENCE برابر است با 1.63M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PATIENCE چقدر بوده است؟ PATIENCE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 7.6 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PATIENCE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PATIENCE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.94 USD رسید. حجم معاملات PATIENCE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PATIENCE برابر است با -- USD . آیا PATIENCE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PATIENCE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PATIENCE مراجعه کنید.

