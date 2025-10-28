NereusNRS چیست

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

پیش‌ بینی قیمت Nereus (USD)

ارزش Nereus (NRS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nereus (NRS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nereus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nereus را بررسی کنید!

NRS به ارزهای محلی

توکنومیکس Nereus (NRS)

درک، توکنومیکس Nereus (NRS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NRS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nereus (NRS) امروز Nereus (NRS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NRS به واحد USD برابر است با 0.132807 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NRS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.132807 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NRS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nereus چقدر است؟ ارزش بازار NRS برابر است با $ 5.18M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NRS چقدر است؟ عرضه در گردش NRS برابر است با 39.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NRS چقدر بوده است؟ NRS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.687331 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NRS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NRS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.088159 USD رسید. حجم معاملات NRS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NRS برابر است با -- USD . آیا NRS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NRS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NRS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nereus (NRS)