NALANALA چیست

NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it's a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online.

منبع NALA (NALA) وب سایت رسمی

NALA به ارزهای محلی

توکنومیکس NALA (NALA)

درک، توکنومیکس NALA (NALA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NALA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NALA (NALA) امروز NALA (NALA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NALA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NALA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NALA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NALA چقدر است؟ ارزش بازار NALA برابر است با $ 46.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NALA چقدر است؟ عرضه در گردش NALA برابر است با 1,000.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NALA چقدر بوده است؟ NALA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NALA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NALA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NALA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NALA برابر است با -- USD . آیا NALA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NALA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NALA مراجعه کنید.

