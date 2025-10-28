MooncatMOONCAT چیست

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

پیش‌ بینی قیمت Mooncat (USD)

ارزش Mooncat (MOONCAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mooncat (MOONCAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mooncat را بررسی کنید.

توکنومیکس Mooncat (MOONCAT)

درک، توکنومیکس Mooncat (MOONCAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOONCAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mooncat (MOONCAT) امروز Mooncat (MOONCAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOONCAT به واحد USD برابر است با 0.00206102 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOONCAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00206102 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOONCAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mooncat چقدر است؟ ارزش بازار MOONCAT برابر است با $ 2.06M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOONCAT چقدر است؟ عرضه در گردش MOONCAT برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOONCAT چقدر بوده است؟ MOONCAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00888346 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOONCAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOONCAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00156315 USD رسید. حجم معاملات MOONCAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOONCAT برابر است با -- USD . آیا MOONCAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOONCAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOONCAT مراجعه کنید.

