Meter StableMTR چیست

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins. Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

منبع Meter Stable (MTR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Meter Stable (USD)

ارزش Meter Stable (MTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Meter Stable (MTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Meter Stable را بررسی کنید.

MTR به ارزهای محلی

توکنومیکس Meter Stable (MTR)

درک، توکنومیکس Meter Stable (MTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Meter Stable (MTR) امروز Meter Stable (MTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MTR به واحد USD برابر است با 0.491295 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.491295 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Meter Stable چقدر است؟ ارزش بازار MTR برابر است با $ 192.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MTR چقدر است؟ عرضه در گردش MTR برابر است با 391.72K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MTR چقدر بوده است؟ MTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 32.69 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.181504 USD رسید. حجم معاملات MTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MTR برابر است با -- USD . آیا MTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MTR مراجعه کنید.

