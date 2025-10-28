قیمت لحظه‌ ای Metamars امروز برابر است با 0.00428767 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Metamars امروز برابر است با 0.00428767 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Metamars

قیمت Metamars (MARS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MARS به USD:

$0.00428767
$0.00428767
-22.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Metamars (MARS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:57:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Metamars (MARS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0037026
$ 0.0037026
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00576007
$ 0.00576007
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0037026
$ 0.0037026

$ 0.00576007
$ 0.00576007

$ 1.88
$ 1.88

$ 0.00099781
$ 0.00099781

-4.02%

-22.74%

-30.77%

-30.77%

قیمت لحظه‌ ای Metamars (MARS) برابر است با $0.00428767. در 24 ساعت گذشته، MARS در بازه قیمتی حداقل $ 0.0037026 تا حداکثر $ 0.00576007 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MARS برابر با $ 1.88 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00099781 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MARS در یک ساعت گذشته -4.02%، در 24 ساعت گذشته -22.74% و در 7 روز گذشته -30.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Metamars (MARS)

$ 915.55K
$ 915.55K

--
--

$ 1.11M
$ 1.11M

213.53M
213.53M

260,000,000.0
260,000,000.0

ارزش بازار فعلی Metamars برابر است با $ 915.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARS برابر است با 213.53M، و عرضه کل آن 260000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.11M است.

تاریخچه قیمت Metamars (MARS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Metamars به USD به میزان $ -0.001262313687991745 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Metamars به USD به میزان $ -0.0025101430 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Metamars به USD به میزان $ -0.0004896231 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Metamars به USD به میزان $ -0.10741687271226274 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001262313687991745-22.74%
30 روز$ -0.0025101430-58.54%
60 روز$ -0.0004896231-11.41%
90 روز$ -0.10741687271226274-96.16%

MetamarsMARS چیست

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Metamars (MARS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Metamars (USD)

ارزش Metamars (MARS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metamars (MARS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metamars را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metamars را بررسی کنید!

MARS به ارزهای محلی

توکنومیکس Metamars (MARS)

درک، توکنومیکس Metamars (MARS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metamars (MARS)

امروز Metamars (MARS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MARS به واحد USD برابر است با 0.00428767 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MARS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MARS نسبت به USD برابر است با $ 0.00428767. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Metamars چقدر است؟
ارزش بازار MARS برابر است با $ 915.55K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MARS چقدر است؟
عرضه در گردش MARS برابر است با 213.53M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARS چقدر بوده است؟
MARS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.88 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MARS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MARS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00099781 USD رسید.
حجم معاملات MARS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARS برابر است با -- USD.
آیا MARS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MARS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:57:22 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metamars (MARS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,989.01

$4,102.70

$0.05466

$201.35

$4.1577

$4,102.70

$113,989.01

$201.35

$2.6337

$1,142.63

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001090

$0.0000000000000001383

$0.1629

$0.04470

$0.00002837

$0.0000000000220

