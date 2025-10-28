MetamarsMARS چیست

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms. Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

منبع Metamars (MARS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Metamars (USD)

ارزش Metamars (MARS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metamars (MARS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metamars را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metamars را بررسی کنید!

MARS به ارزهای محلی

توکنومیکس Metamars (MARS)

درک، توکنومیکس Metamars (MARS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metamars (MARS) امروز Metamars (MARS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MARS به واحد USD برابر است با 0.00428767 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MARS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00428767 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MARS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Metamars چقدر است؟ ارزش بازار MARS برابر است با $ 915.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MARS چقدر است؟ عرضه در گردش MARS برابر است با 213.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARS چقدر بوده است؟ MARS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.88 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MARS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MARS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00099781 USD رسید. حجم معاملات MARS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARS برابر است با -- USD . آیا MARS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MARS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metamars (MARS)